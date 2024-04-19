Fenerbahçe penaltılarda dramatik veda! Olympiakos yarı finale yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u 1-0 mağlup etmesine rağmen, penaltılarda 3-2 yenilerek Avrupa defterini kapattı.

Maçın ilk dakikalarında İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, 90 dakika boyunca rakibine gol şansı vermedi.

Uzatmalarda da skor değişmeyince penaltılara gidildi.

Penaltılarda ise Fenerbahçe 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.





Maçın özeti ve golleri;

Olympiakos, seri penaltı vuruşlarında tur atlayan taraf oldu. Fenerbahçe'de Tadic, Bonucci ve Cengiz Ünder penaltı vuruşlarından faydalanamadı.

Karşılaşma hakem Tobias Stieler'in düdüğüyle başladı.

Mücadelenin ilk 10 dakikalık diliminde tempo düşük. Her iki takım da pas hataları yapıyor.

Fenerbahçe, 12. dakikada öne geçti. Organize gelişen atakta İrfan Can Kahveci, nefis bir gol vuruşuyla topu filelere yolladı.

Fenerbahçe, ikinci gole yaklaştı. Dusan Tadic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kaptırdı.

Fenerbahçe, 33. dakikada gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşmada ilk devre Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Dev heyecanda ikinci yarı başladı.

Fenerbahçe, ikinci yarıda da oyunun tek hakimi konumunda. Temsilcimiz, Ferdi Kadıoğlu liderliğinde tehlikeler yaratıyor.

Mücadelede tempo oldukça düştü. Her iki takım da risk alıp hata yapmak istemiyor.

Son 15 dakikalık dilime 1-0 üstünlükle girdik

Olympiakos, 80. dakikada gole yaklaştı. Georgios Masouras'ın şutunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

Mücadelenin normal süresi Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Uzatma devrelerine gidiyoruz.

Uzatma devrelerinde heyecan başladı.

Olympiakos, 102. dakikada gole yaklaştı. Duran top pozisyonundan gelen topu Livakovic çıkardı. Livakovic'ten dönen top direğe çarptı.

İkinci uzatma devresinin heyecanı başladı.

Fenerbahçe, 113. dakikada gole yaklaştı. Dusan Tadic'in şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Olympiakos, 120. dakikada Ntoi'nin ikinci sarı karttan kırmızı görmesiyle 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe bu sonuçla Avrupa'daki son temsilcisini de kaybetmiş oldu.



Maçın Detayı:

Gol: İrfan Can Kahveci (12')

Kırmızı Kart: Ntoi (105')

Penaltılar: Fenerbahçe 2 - 3 Olympiakos

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki serüveni:

Grup aşaması: 3. sırada tamamladılar.

Play-off turu: Slavia Prag'ı 2 maçta 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiler.

Çeyrek final: Olympiakos'a 3-2 (penaltılar) yenilerek elendiler.

Fenerbahçe'nin bundan sonraki hedefi Süper Lig'de şampiyonluk.

Sarı-lacivertliler, kalan 5 maçta puan kaybetmemek istiyor.