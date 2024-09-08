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Fenerbahçe Petrol Ofisi, ABB FOMGET'i 2-1 Geçti

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki açılış maçında ABB FOMGET'i 2-1 mağlup etti. Maçta duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 19:24
Fenerbahçe Petrol Ofisi, ABB FOMGET'i 2-1 Geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde İlk Hafta Karşılaşmaları Başladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin açılış haftasında sahada önemli anlar yaşandı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, ABB FOMGET ile karşı karşıya geldi ve zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Maçta Öne Çıkanlar

Karşılaşma, Sincan Yenikent Osmanlı Stadı'nda gerçekleşti. Fenerbahçe Petrol Ofisi, 9. dakikada Yağmur Uraz ve 73. dakikada Ece Türkoğlu'nun golleriyle maçı kazanmayı başardı. ABB FOMGET'in tek golü ise 34. dakikada Maria Alves ile geldi.

Duygusal Bir Anma

ABB FOMGET, maç öncesinde Diyarbakır'da kaybolan ve uzun bir aramayla cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ı anmak amacıyla sahaya, Narin'in isminin yazılı olduğu tişörtlerle çıktı. Bu hareketle, spor camiası bir kez daha dayanışma örneği sergiledi.

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