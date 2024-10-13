Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 Geçti

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray'ı Mağlup Etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan dolu bir derbi mücadelesi yaşandı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

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6. haftanın derbi maçına Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde çıkan sarı-lacivertli ekip, Natalia, Zoe, Plummer, Yaşam Göksu, Ümran Özev, Otu, Busem Şeker, Ece Türkoğlu, Borgella, Marta ve Yağmur Uraz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Konuk ekip Galatasaray ise Gamze Nur Yaman, Berna Yeniçeri, Eda Karataş, Jazmin, Benan Altıntaş, Ecem Cumert, Ebru Topçu, Usme, Arzu Karabulut, Bakarandze ve Staskova ile mücadele etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta, sarı-lacivertli ekip 62. dakikada Ümran Özev ve 67. dakikada Yağmur Uraz'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.