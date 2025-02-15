Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u 2-0 Yenerek Liderliğini Pekiştirdi

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:16
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u 2-0 Yenerek Liderliğini Pekiştirdi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet

17. haftada, Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi ve deplasmanda 2-0'lık bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Fenerbahçe'nin ligdeki üstünlüğünü pekiştirdi.

Karşılaşmanın Detayları

Karşılaşma, Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleşti. Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin Yağmur Uraz ile 26. dakikada yaptığı golle 1-0'lık avantajla sona erdi.

İkinci yarıda ise Karyna Alkhovik, 82. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Petrol Ofisi, toplamda 15. galibiyetini elde ederek puanını 45'e yükseltti ve ligdeki liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor'un Durumu

Bu mağlubiyetle Trabzonspor, ligde 32 puanda kalmış oldu. Fenerbahçe'nin performansı, bu sezonun en dikkat çekici sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor.

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