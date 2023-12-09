Fenerbahçe, Rade Krunic ile imzaları atmaya hazırlanıyor

Süper Lig'de ara transferlerin başlamasının hemen öncesinde eksik oldukları alanları güçlendirmeye hazırlanan kulüpler, temaslarını artırıyor. Bu kulüplerin başında şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertlilerin, sezon başında kendisine yoğun ilgi gösteren Milan'ın yıldızı Rade Krunic'le büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Rade Krunic ile imzaları atmaya hazırlanıyor
Yayın Tarihi:

Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe savunmasına katılan ancak kadroya giremeyen Rade Krunic hakkında yeni bir gelişme var. Sarı Lacivertli ekip, 30 yaşındaki Bosnalı futbolcuyla ilgili Milan ile temaslarını sürdürürken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Sarı Lacivertli taraftarları sevindirecek bir haber yazdı.

Fabrizio Romano'nun haberinde , Fenerbahce, Rade Krunic ile sözleşme konusunda anlaştı. Haberde ayrıca Krunic ile yapılacak olan yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Milan'ın, Fenerbahce'den resmi bir transfer teklifi beklediği belirtildi.

Fenerbahçe, Rade Krunic ile imzaları atmaya hazırlanıyor

KOLAYLIK TALEP ETTİ!

Sezonun başından beri Fenerbahçe'nin ilgisini çeken fakat Milan'ın çalıştırıcısı Stefano Pioli'nin ilk 11'de yer almasını garantiledikten sonra takımda kalan Krunic'in, rolünün azalması nedeniyle kulüpten ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe, tecrübeli orta saha oyuncusu için Milan'ın kapısına 4 milyon euro karşılığında gitmeye hazırlanırken sarı-lacivertlilerin Rade Krunic ile yıllık 2 milyon euro karşılığında 3 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.

Öne Çıkanlar
Araba almak için son fırsat geldi! Peugeot o modellerinde sürpriz indirimi patlattı Araba almak için son fırsat geldi! Peugeot o modellerinde sürpriz indirimi patlattı
Ankara, Sakarya, Bartın, Düzce için duyuruldu! Felaket şimdi başlıyor Ankara, Sakarya, Bartın, Düzce için duyuruldu! Felaket şimdi başlıyor
O markette ayçiçek yağı stokları boşaltılıyor! 3 tane alana 1 tane hediye! O markette ayçiçek yağı stokları boşaltılıyor! 3 tane alana 1 tane hediye!
Çok Okunanlar
Bakanlık Ender Saraç haberleri sonrası düğmeye bastı! Bakanlık Ender Saraç haberleri sonrası düğmeye bastı! Quaresma'dan heyecanlandıran Ronaldo ve Talisca açıklaması! Quaresma'dan heyecanlandıran Ronaldo ve Talisca açıklaması! Eski Galatasaraylı Oğuzhan Kayar'ın akıbeti ortaya çıktı Eski Galatasaraylı Oğuzhan Kayar'ın akıbeti ortaya çıktı Rade Krunic, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı Rade Krunic, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı Galatasaray'da bir dönem kapanıyor: Muslera'nın yerine o isim geliyor Galatasaray'da bir dönem kapanıyor: Muslera'nın yerine o isim geliyor