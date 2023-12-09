Fenerbahçe, Rade Krunic ile imzaları atmaya hazırlanıyor

Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe savunmasına katılan ancak kadroya giremeyen Rade Krunic hakkında yeni bir gelişme var. Sarı Lacivertli ekip, 30 yaşındaki Bosnalı futbolcuyla ilgili Milan ile temaslarını sürdürürken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Sarı Lacivertli taraftarları sevindirecek bir haber yazdı.

Fabrizio Romano'nun haberinde , Fenerbahce, Rade Krunic ile sözleşme konusunda anlaştı. Haberde ayrıca Krunic ile yapılacak olan yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Milan'ın, Fenerbahce'den resmi bir transfer teklifi beklediği belirtildi.





KOLAYLIK TALEP ETTİ!

Sezonun başından beri Fenerbahçe'nin ilgisini çeken fakat Milan'ın çalıştırıcısı Stefano Pioli'nin ilk 11'de yer almasını garantiledikten sonra takımda kalan Krunic'in, rolünün azalması nedeniyle kulüpten ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe, tecrübeli orta saha oyuncusu için Milan'ın kapısına 4 milyon euro karşılığında gitmeye hazırlanırken sarı-lacivertlilerin Rade Krunic ile yıllık 2 milyon euro karşılığında 3 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.