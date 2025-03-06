Fenerbahçe, Rangers ile UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile mücadele edecek. Hakemler ve takımlar belli oldu.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:43
Fenerbahçe, Rangers ile UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşacak

Fenerbahçe-Rangers Maçı Detayları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Hakemler

Karşılaşmanın hakem trio'su, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiminde olacak. Yardımcı hakem olarak Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso görev alacak.

Takım Kadroları

Fenerbahçe'nin sahaya çıkacak kadrosu şu şekilde:

  • Kaleci: İrfan Can Eğribayat
  • Defans: Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür
  • Orta Saha: Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic
  • Forvet: Dzeko, En-Nesyri

Rangers takımının kadrosu ise:

  • Kaleci: Butland
  • Defans: Tavernier, Pröpper, Souttar, Rıdvan Yılmaz
  • Orta Saha: Cerny, Barron, Diomande, Raskin
  • Forvet: Jefte, Dessers

Bu önemli mücadelede takımların performansı heyecanla bekleniyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini alacaklar.

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