Fenerbahçe, Rangers ile UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşacak

Fenerbahçe-Rangers Maçı Detayları
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Hakemler
Karşılaşmanın hakem trio'su, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiminde olacak. Yardımcı hakem olarak Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso görev alacak.
Takım Kadroları
Fenerbahçe'nin sahaya çıkacak kadrosu şu şekilde:
- Kaleci: İrfan Can Eğribayat
- Defans: Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür
- Orta Saha: Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic
- Forvet: Dzeko, En-Nesyri
Rangers takımının kadrosu ise:
- Kaleci: Butland
- Defans: Tavernier, Pröpper, Souttar, Rıdvan Yılmaz
- Orta Saha: Cerny, Barron, Diomande, Raskin
- Forvet: Jefte, Dessers
Bu önemli mücadelede takımların performansı heyecanla bekleniyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini alacaklar.