Fenerbahçe, Rangers Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde tamamladı.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenmana, cezası bulunan Fred Rodrigues ile Bright Osayi Samuel ve UEFA listesinde yer almayan Oğuz Aydın katılmadı. Ayrıca, Levent Mercan ile Diego Carlos bireysel çalışmalarına devam etti.

Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek, takım ile birlikte antrenmanın devam eden bölümünde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldığı öğrenildi.