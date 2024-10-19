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Fenerbahçe Samsun'da Maç Hazırlıkları İçin Harekete Geçti

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı maç öncesi Samsun'a ulaştı ve taraftarlarla buluştu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 19:03
Fenerbahçe Samsun'da Maç Hazırlıkları İçin Harekete Geçti

Fenerbahçe Samsun’a Ulaştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için hareket geçti. Takım, Samsun’a iniş yaptı.

Taraftar Karşıladı

Sarı-lacivertli kafile, Samsun Çarşamba Havalimanı’ndan çıkış yaparken büyük bir coşkuyla karşılandı. Fenerbahçe taraftarları, tezahüratlarla takımlarını selamladı.

Jose Mourinho İmzalarıyla Taraftara Destek Verdi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, taraftarların getirdiği formalara imza atarak onlara destek oldu.

Otelde Dinleniyorlar

Kafile, karşılaşma öncesinde dinlenmek üzere otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Maç Detayları

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, yarın saat 19.00’da Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak. Maçın hakemliğini Muhammet Ali Metoğlu üstlenecek.

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