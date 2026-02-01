Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'da Karşıladı

Fenerbahçe, Angers'in 19 yaşındaki forveti Sidiki Cherif'in transferini ilerletiyor; oyuncu İstanbul'a geldi, sağlık kontrolünün ardından 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 01:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 02:01
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Fransız futbolcu Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi.

Geliş ve karşılama

Paristen kalkan özel uçakla gelen 19 yaşındaki forvet, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden pasaport işlemlerinin ardından şehir merkezine giriş yaptı. Oyuncuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sonmezer eşlik etti.

Bir grup Fenerbahçe taraftarı, tezahüratlarla genç futbolcuyu karşıladı; Cherif, havalimanında kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Sözleşme ve sağlık kontrolü

Sarı-lacivertliler, Fransa Ligue1 ekibi Angers forması giyen Cherif ile anlaşma sağladı. Oyuncu, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

