Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'da Karşıladı
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Fransız futbolcu Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi.
Geliş ve karşılama
Paristen kalkan özel uçakla gelen 19 yaşındaki forvet, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden pasaport işlemlerinin ardından şehir merkezine giriş yaptı. Oyuncuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sonmezer eşlik etti.
Bir grup Fenerbahçe taraftarı, tezahüratlarla genç futbolcuyu karşıladı; Cherif, havalimanında kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.
Sözleşme ve sağlık kontrolü
Sarı-lacivertliler, Fransa Ligue1 ekibi Angers forması giyen Cherif ile anlaşma sağladı. Oyuncu, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ SİDİKİ CHERİF, İSTANBUL'DA