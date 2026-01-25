Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 1-0 Konyaspor — Deian Sorescu ile İlk Yarı Önde

Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Gaziantep FK, Deian Sorescu'nun 45+3'teki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 15:40
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Deian Sorescu’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Bayo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farkla dışarı çıktı.

19. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Bayo’nun dışarı çevirdiği topa Draguş’un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

34. dakikada Maxim’in pasıyla sol kanatta topla buluşan Yusuf’un rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışından plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

43. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Maxim’in paslaşarak kullandığı serbest vuruşta topu alan Sorescu’nun vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45+3. dakikada Draguş’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sorescu’nun yerden sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat ve Hakemler

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Kerem İlitangil

Kadrolar

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ, Nihad Mujakic, Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Drissa Camara, Maxim, Yusuf Kabadayı, Denis Draguş, Mohamed Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Melih Kabasakal, Victor Gidado, Christopher Lungoyi, Karamba Gassama, Ali Osman Kalın, Mervan Müjdeci, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Jin-ho Jo, Berkan Kutlu, Morten Björlo, Sander Svendsen, Deniz Türüç, Jakson Muleka, Umut Nayır

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Enis Bardhi, Guilherme, Marko Jevtovic, Riechedly Bazoer, Yhoan Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Blaz Kramer

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol ve Kartlar

Gol: Deian Sorescu (dk. 45+3) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Bayo, Camara, Yusuf Kabadayı (Gaziantep FK); Jin-Ho Jo, Adil Demirbağ (Konyaspor)

