Sergen Yalçın: 'Burası Taraftarın İstediği Takım Olacak, Biraz Bekleyin'

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

Maç sonrası ve kadro politikası

Yalçın, konuşmasına yerli oyunculara verdiği önemi vurgulayarak başladı. 'A takıma çıktığımda 3 yabancı kuralı vardı. 30 sene olmuştur, bugün yine 3 yabancıyla oynuyoruz. Bugün Türkiye’de 8 Türk ile oynayan yoktur. Geçen hafta Eyüpspor maçını 9 Türk ile bitirdik. Biraz işin bu tarafına da bakmak lazım.' dedi. Ayrıca üç oyuncunun akademi çıkışlı olduğuna dikkat çekti ve bunun camia açısından önemine vurgu yaptı.

Yalçın, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, 'İşimizi kolay sanmıyorum. Hiçbir hoca santrforunu böyle dönemde göndermez. Kulübün yararına olduğu için oyuncularla vedalaşıyoruz. Kendi geleceğimi değil, kulübün geleceğini düşünüp, planlamaya çalışıyorum.' ifadelerini kullandı.

Transfer yaklaşımı

Teknik direktör, transferlerde sabırlı ve planlı davranacaklarını söyledi: 'Kendi istediğimiz oyuncular olursa alacağız ama kulübün 2-3 senesini bağlamak istemiyorum. Faydalı olacaksa transfer yapmayı düşünüyorum.' Yalçın, devre arası transferlerinin zorluklarına dikkat çekerek önemli rakamlarla ilgilenilen oyuncular olduğunu; 15-20 milyon Euro seviyesinde isimlerin gündemde olduğunu aktardı.

Scouting, gençler ve beklentiler

Yalçın, yönetim ve scout ekibiyle görüş ayrılığı olmadığını belirtti: '3 aylık scout ekibiyle beraber oyuncu takip ediyoruz. Hayatımda izlemediğim kadar oyuncu izledim.' Stoper ve forvet için tecrübeli, diğer bölgelere ise genç oyuncular bakıldığını anlattı. Ayrıca taraftarlardan sabırlı olmalarını ve genç oyunculara destek vermelerini istedi: 'Taraftarımıza yapıcı olmayı tavsiye ediyorum. Özellikle genç oyunculara karşı.'

Genç isimlere özel değinerek, '19 yaşında Mustafa, 18 yaşında Devrim ile oynuyoruz. Bunları yetiştirmek, gelecek planlamasına katmaya çalışıyorum ama kimse merak etmesin olacak. Belki maç kaybedeceğiz ama Beşiktaş camiası istediği yere gelecek.' dedi.

'Burası taraftarın istediği takım haline gelecek'

Yalçın, mevcut kadronun karakter gösterdiğini ve mücadele ettiğini belirterek, transferlerin zaman alacağını vurguladı: 'Asslani, 150 maç oynayıp kırmızı kart görmemiş, 5 dakika içinde kırmızı kart görüyor. Futbolda bunlar oluyor. Haftaya belki 2-3 oyuncu inecek, bunları nasıl aldınız diyeceksiniz. Bekleyeceksiniz.' Sonuç olarak, 'Burası taraftarın istediği takım haline gelecek ama biraz bekleyin' değerlendirmesini yaptı.

Camianın sabırsızlığı ve hedefler

Yalçın, taraftarın kendisine gösterdiği sevginin kendisini gururlandırdığını, aynı desteğin oyunculara da gösterilmesini istedi: 'Beşiktaş taraftarı büyük taraftardır, futbolcusuna sahip çıkar. Bunun iyi günü de kötü günü de var.' Ayrıca, 'Geldiğim günden beri ağzımdan şampiyonluk duymadınız. Duyacağımız zaman da gelecek. Hedefimiz her oynadığımız maçı kazanmak.' diye konuştu.

Mustafa Erhan Hekimoğlu hakkında

Genç oyuncu Mustafa için Yalçın, 'Mustafa geleceği çok parlak bir oyuncu. Fizik gücünü geri getirirsek çok iyi yerlere gelecek. Belki Beşiktaş’ta satılan en pahalı oyuncu olabilir. O kadar güveniyoruz. Şu an hazır olmadığı halde oynatıyorum. Beşiktaş camiasının Mustafa’yı bir an önce kazanması lazım.' ifadelerini kullandı.

Rafa Silva satışı ve yaşanan süreç

Rafa Silva konusunu 'Aboubakar vakasından daha vahim' olarak tanımlayan Yalçın, oyuncunun antrenmanlara çıkmama kararı ve kulüple yaşanan süreci zorlayıcı bulduğunu söyledi. Satışın kulüp yararına olduğuna dikkat çekerek, 'Rafa Sivla vakası Aboubakar vaksından daha vahim bir vaka. Rafa gibi bir oyuncu ömrümde görmedim.' dedi. Kulübün Rafa'dan 20 milyon Euro'ya yakın kar elde ettiğini ve bunun gelecek için ön açtığını belirtti.

Basın toplantısında Yalçın, genel olarak sabır, doğru planlama ve altyapı yatırımı vurgusunu öne çıkararak Beşiktaş'ı taraftarın istediği seviyeye taşımak için çalıştıklarını yineledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, taraftarın istediği takımı zamanla kuracaklarını ancak bunun için sabır gösterilmesi gerektiğini söyledi.