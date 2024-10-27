Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2-0 Galip Geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrum FK'yi ağırladı ve sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

İlk Yarıda Fırsatlar!

Maçın 53. dakikasında, İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Osayi-Samuel, rakip savunmanın üzerine doğru hareketlendi. Savunmadan seken top, Kostic'in önünde kalırken, onun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Fenerbahçe İkinci Yarısıyla Farkı Arttırdı

55. dakikada Fenerbahçe skoru 2-0'a taşıdı. Kaleci Sousa'nın uzaklaştırmak istediği topu kapan Amrabat, Dzeko'ya pasını verdi. Dzeko, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı.

Son Dakikalar

Maçın 82. dakikasında, sol kanattaki Cenk Şen'in ortasında Taylan Antalyalı altıpas içinde topla buluştu. Ancak, dönerek yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

Sonuç olarak, Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.