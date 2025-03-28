Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yi 4-2 Geçti

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yi 4-2 Yenerek Üç Puanı Kapdı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Maç, Fenerbahçe'nin 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Talisca ile Fenerbahçe bir fırsat yakaladı ancak kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman, topa hakim olmayı başardı. 59. dakikada Bodrum FK'nın Fredy ile gerçekleştirdiği atakta, top Okita'ya aktarıldı fakat onun vuruşunu İrfan Can Eğribayat kontrol etti.

65. dakikada tekrar sahneye çıkan Sipay Bodrum FK, Fredy sayesinde Puscas'a pas verdi. Ancak Puscas'ın vuruşu, kaleci İrfan Can tarafından kurtarıldı. 66. dakikada kaleye yakın mesafeden Okita'nın sert vuruşunu da İrfan Can yine engelledi.

Maçın 85. dakikasında Bodrum FK, sağ kanattan etkili bir atak geliştirdi ve Mohammed kafayla topu indirdi. Fredy sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı azaltarak durumu 2-4 yaptı.

Maçın son anlarında, 90+1. dakikada Bodrum FK serbest vuruş kazandı. Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta İrfan Can, topu kornere çeldi. Üst üste yapılan korner atışında, Fredy'nin vuruşu direkten döndü.

Sonuç olarak, Fenerbahçe karşılaşmayı 4-2'lik skorla kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile Fenerbahçe, Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK oyuncusu Fredy Alfredo (16) attığı gol sonrası topu Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'tan (1) almak için mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile Fenerbahçe, Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK oyuncusu Fredy Alfredo (16) attığı gol sonrası topu Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'tan (1) almak için mücadele etti.