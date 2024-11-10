DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.763.171,12 -5,39%

Fenerbahçe, Sivasspor Maçında Öne Çıkanlar ve Stat Detayları

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kadro değişiklikleriyle dikkat çekti. Mourinho'un stratejileri ve maç öncesi anmalar haberde yer alıyor.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 19:18
Fenerbahçe, Sivasspor Maçında Öne Çıkanlar ve Stat Detayları

Fenerbahçe, Sivasspor Maçında Kadro Değişiklikleri ile Gündemde

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Net Global Sivasspor'u konuk etti. Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları AZ Alkmaar karşılaşmasının kadrosuna göre sahaya çıktığı ilk 11'de tam 5 değişiklik yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'ndaki mücadelede AZ Alkmaar'a karşı ilk 11'de görevlendirdiği Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'le devam etti. İlk 11'de forma giyen Rodrigo Becao, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred ve Edin Dzeko ise yedek kulübesinde yer aldı.

Mourinho'nun Tribündeki Yeri

Zaman zaman sahada takımı yönetme fırsatı bulamayan Mourinho, AZ Alkmaar karşısında aldığı ceza nedeniyle tribünde yer almayı sürdürdü. PFDK, Trabzonspor maçının ardından Mourinho'ya 1 maç ceza verirken, kaleci antrenörü Sandro Zufic’e de iki maç ceza vermişti.

Samet Akaydın ve Mert Hakan Yandaş Öne Çıktı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Samet Akaydın, 337 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkma fırsatını yakaladı. Bu sezon sadece 14 dakika süre alan futbolcu, ilk kez bir resmi maçta 11'de görev aldı.

Ayrıca, Mert Hakan Yandaş, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de yer aldı. 30 yaşındaki futbolcu, önceki dönemlerde yalnızca UEFA maçlarında ilk 11'de buluşmuştu.

Fenerbahçe'de Sakatlık Sorunları

Fenerbahçe, Sivasspor maçı öncesinde 4 oyuncudan yoksundu. Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde gibi isimlerin yanı sıra Trabzonspor karşılaşmasından sakat dönen İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.

Atatürk Anması ve Duygusal Anlar

Ülker Stadı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için düzenlenen bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Maç öncesinde Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı ve tribünlerde anlam dolu pankartlar açıldı. Futbolcular, sahaya "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı, Özlem ve Minnetle Anıyoruz." yazılı pankartla çıktılar.

Bright Osayi-Samuel'in 100. Maçı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Sivasspor karşısında Süper Lig tarihindeki 100. maçına çıktı. Osayi-Samuel, 2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu ve bu mücadeleyle birlikte 150. resmi maçını da oynamış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Başakşehir ve Beşiktaş 0-0 Berabere Kaldı
2
Görme Engelli Milli Haltercilerden Tarihi Başarı
3
Galatasaray Yönetimi Hakemleri Eleştirdi: 'Penaltılar Adaletsiz.'
4
Genç Karateciler Balkan Şampiyonası'nda Üçüncülüğü Elde Etti
5
Galatasaray, Samsunspor'u Geçerek Üst Sıralarda Yoluna Devam Ediyor
6
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Haftada 3 Maç Oynandı
7
EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Bursa'nın Veda Maçı

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek