Fenerbahçe, Sivasspor Maçında Öne Çıkanlar ve Stat Detayları

Fenerbahçe, Sivasspor Maçında Kadro Değişiklikleri ile Gündemde

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Net Global Sivasspor'u konuk etti. Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları AZ Alkmaar karşılaşmasının kadrosuna göre sahaya çıktığı ilk 11'de tam 5 değişiklik yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'ndaki mücadelede AZ Alkmaar'a karşı ilk 11'de görevlendirdiği Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'le devam etti. İlk 11'de forma giyen Rodrigo Becao, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred ve Edin Dzeko ise yedek kulübesinde yer aldı.

Mourinho'nun Tribündeki Yeri

Zaman zaman sahada takımı yönetme fırsatı bulamayan Mourinho, AZ Alkmaar karşısında aldığı ceza nedeniyle tribünde yer almayı sürdürdü. PFDK, Trabzonspor maçının ardından Mourinho'ya 1 maç ceza verirken, kaleci antrenörü Sandro Zufic’e de iki maç ceza vermişti.

Samet Akaydın ve Mert Hakan Yandaş Öne Çıktı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Samet Akaydın, 337 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkma fırsatını yakaladı. Bu sezon sadece 14 dakika süre alan futbolcu, ilk kez bir resmi maçta 11'de görev aldı.

Ayrıca, Mert Hakan Yandaş, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de yer aldı. 30 yaşındaki futbolcu, önceki dönemlerde yalnızca UEFA maçlarında ilk 11'de buluşmuştu.

Fenerbahçe'de Sakatlık Sorunları

Fenerbahçe, Sivasspor maçı öncesinde 4 oyuncudan yoksundu. Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde gibi isimlerin yanı sıra Trabzonspor karşılaşmasından sakat dönen İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.

Atatürk Anması ve Duygusal Anlar

Ülker Stadı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için düzenlenen bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Maç öncesinde Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı ve tribünlerde anlam dolu pankartlar açıldı. Futbolcular, sahaya "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı, Özlem ve Minnetle Anıyoruz." yazılı pankartla çıktılar.

Bright Osayi-Samuel'in 100. Maçı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Sivasspor karşısında Süper Lig tarihindeki 100. maçına çıktı. Osayi-Samuel, 2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu ve bu mücadeleyle birlikte 150. resmi maçını da oynamış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.