Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 Geçerek Gücünü Gösterdi

Fenerbahçe, Sivasspor'u Rahat Geçti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Net Global Sivasspor'u taraftarının önünde 4-0 yenerek güçlü bir performans sergiledi. Maç sonrasında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, takımının gösterdiği başarıyı değerlendirerek, "Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyduk." dedi.

Göle: Reaksiyon Göstermeleri Önemliydi

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Jose Mourinho'nun cezalı olması nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Reaksiyon vermeleri gereken bir maça çıktık. Oyuncularımız bu maçta reaksiyon gösterdi. Fenerbahçe ruhu ve karakteri ortaya konuldu. Oyun disiplininde kalmaları ve oyunu istemeleri çok büyük bir artı oldu." ifadelerini kullandı.

Göle ayrıca, teknik direktörleri Mourinho'nun maç öncesinde 2 gün boyunca detayları anlattığını ve oyuncularının bu talimatları uygulamakta başarı gösterdiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.