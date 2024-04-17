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Paris Olimpiyatlarına son 100 gün: Türkiye’den 55 sporcunun katılımı kesinleşti

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. Olimpiyatların başlamasına son 100 gün kala, Türkiye’den oyunlara katılacak 55 isim de netleşti.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 17:41
Paris Olimpiyatlarına son 100 gün: Türkiye’den 55 sporcunun katılımı kesinleşti

Bu yıl 33. kez gerçekleştirilecek Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü, Türkiye saati ile 22.00’daki törenle başlayacak. Paris’te yapılacak Olimpiyat Oyunları’na Türkiye’den 55 sporcunun katılması kesinleşti. Diğer yandan Haziran ayına kadar sürecek olan kota müsabakaları ile bu sayının daha da artabileceği konuşuluyor.

Türkiye hangi branşlarda yarışacak?

Paris Olimpiyatlarına son 100 gün

Türkiye’nin 33. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda voleybol, yüzme, okçuluk, atletizm, halter, boks, güreş, yol bisikleti, tekvando, atıcılık, yelken ve artistik jimnastik gibi alanlarda 55 sporcu ile yer alması kesinleşti. İlerleyen günlerde, Oyunlarda yer alacak milli sporcu sayısının artması bekleniyor.

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