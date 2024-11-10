Fenerbahçe Sivasspor'u 4-0 Geçti: Trendyol Süper Lig'de Farklı Galibiyet

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Farklı Galip

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Net Global Sivasspor'u farklı bir skorla 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, ligdeki iddiasını bir kez daha göstermiş oldu.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın ilk yarısı genel olarak dengeli geçti. 46. dakikada Sivasspor'un Charisis ile geliştirdiği ani atakta, kaleyi cepheden gören şut yandan auta gitti. 50. dakikada Mert Hakan Yandaş yaptığı presle topu kazanarak, En-Nesyri ile buluştu fakat aşırtma vuruşu da yandan auta gitti.

52. dakikada VAR uyarısı sonrası hakem Kadir Sağlam, bir pozisyonu izlemek üzere oyunu durdurdu ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Tadic, 54. dakikada Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.

60. dakikada Tadic ceza sahasında topu kontrol ederek Saint-Maximin'i gördü fakat kaleci, uzak direğe plaseyi kornere çeldi. 68. dakikada Moutoussamy'nin sert şutu kaleci Livakovic tarafından son anda kornere gönderildi.

82. dakikada Fenerbahçe, 3. golünü Amrabat'ın muhteşem şutuyla buldu. Tam bu sırada, 90+4. dakikada Szymanski'nin pası ile Saint-Maximin, kaleciyle karşı karşıya kalıp skoru 4-0 yaptı.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi ve taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.