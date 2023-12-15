Fenerbahçe Spartak Trnava'yı 4 golle mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Liginde Fenerbahçegrubu lider tamamladı.

Fenerbahçe Spartak Trnava'yı 4 golle mağlup etti
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FENERBAHÇE'DEN ÖNEMLİ BAŞARI 

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Spartak Trnava ile karşılaştı. KArşılasmada ise Spatnak’ı kendş evinde 4-0 mağlup eden Fenerbahçe puanını 12'ye yükseltti.

 

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 Bu başarı da Fenerbahçeye liderliği getirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe altıncı maçında Spartak Trnava ile karşılaştı.

Fenerbahçenin başarısı ise Edin Dzeko(2), Dusan Tadic(P) ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 4-0 a yükseldi.

H GRUBU PUAN DURUMU

1- Fenerbahçe: 12 Puan

2- Ludogorets: 12 Puan

3- Nordsjaellend: 10 Puan

4- Spartak Trnava: 1 Puan

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