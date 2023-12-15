Fenerbahçe Spartak Trnava'yı 4 golle mağlup etti
UEFA Avrupa Konferans Liginde Fenerbahçegrubu lider tamamladı.
FENERBAHÇE'DEN ÖNEMLİ BAŞARI
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Spartak Trnava ile karşılaştı. KArşılasmada ise Spatnak’ı kendş evinde 4-0 mağlup eden Fenerbahçe puanını 12'ye yükseltti.
Bu başarı da Fenerbahçeye liderliği getirdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe altıncı maçında Spartak Trnava ile karşılaştı.
Fenerbahçenin başarısı ise Edin Dzeko(2), Dusan Tadic(P) ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 4-0 a yükseldi.
H GRUBU PUAN DURUMU
1- Fenerbahçe: 12 Puan
2- Ludogorets: 12 Puan
3- Nordsjaellend: 10 Puan
4- Spartak Trnava: 1 Puan