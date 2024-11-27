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Fenerbahçe, StarFan ile Önemli Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

StarFan, 2024-25 sezonunda Fenerbahçe’nin kadın basketbol ve erkek voleybol takımlarının sponsoru oldu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:58
Fenerbahçe, StarFan ile Önemli Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Fenerbahçe'den Yeni Sponsorluk Anlaşması

Fenerbahçe Kulübü, spor dünyasında önemli bir adım atarak StarFan ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile StarFan, 2024-25 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın sponsoru oldu.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve StarFan CEO’su Alemşah Öztürk ile davetliler katıldı.

StarFan Logosu Takım Formalarında

Bu sponsorluk çerçevesinde, StarFan logosu kadın basketbol takımının ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde giydiği şortların sağ ve sol yanlarında, erkek voleybol takımının formalarında ise sırt kısmındaki numara üzerinde yer alacak.

Ne Dediler?

İmza töreninde konuşan Burak Çağlan Kızılhan, "Spor kulüpleri ile taraftarlar arasındaki bağı güçlendirmek için çalışan StarFan, Fenerbahçe ailesinin bir parçası oldu. Bu anlaşma sadece bir iş ortaklığı değil, iki önemli şubemizin sponsoru olarak imza atmamız anlamına geliyor." dedi.

Hulusi Belgü, sarı-lacivertli kulübün basketboldaki başarılarına dikkat çekerek, "Muazzam bir takımımız var. Bu sezon başarıları beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Danabaş ise, "Basketbol takımımız ile tarihi bir sezon yaşadık. Desteği sonuna kadar hak eden bir takımımız var ve bu başarıları camiamıza hediye edeceğimize inanıyoruz." dedi.

StarFan CEO’su Alemşah Öztürk de, "Burada olmak benim için mutluluk kaynağı. Fenerbahçe taraftarının sevgisini böyle bir projeyle taçlandırmak gurur verici. Bu proje ile stadyumu canlı bir müzeye dönüştüreceğiz." şeklinde konuştu.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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