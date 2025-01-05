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Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 Geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 21:11
Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 Geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmada ilk tehlikeli atak, 49. dakikada Fenerbahçe'nin köşe vuruşu ile başladı. Soldan kazanılan korner atışında Kostic, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşu kaleci Erce'den dönünce, top Tadic'in önünde kaldı. Ancak Tadic’in yakın mesafeden şutu üstten auta gitti.

58. dakikada, Fred'in pasıyla buluşan Dzeko, savunma arkasına hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Fakat En-Nesyri, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Erce'yi geçmeyi başaramadı.

Son Dakikalar Heyecan Dolu

Maçın son dakikalarında büyük bir gerilim yaşandı. 90+5. dakikada Fenerbahçe, penaltı kazandı. Djiku'nun pasıyla sol kanatta buluşan En-Nesyri, kale sahasına ortaladı. Bu pozisyonda Szymanski, Oğuzhan Matur'un müdahalesiyle yere düştü. VAR uyarısı sonrası hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Edin Dzeko, meşin yuvarlağı üstten auta göndererek bir fırsatı değerlendiremedi. Ardından 90+7. dakikada, Dzeko'nun sol kanatta yaptığı ortada Szymanski, zor bir pozisyonda vuruşunu yaptı ama kaleci Erce, topu kornere gönderdi.

Sonuç olarak, Fenerbahçe, mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanarak önemli üç puanı hanesine yazdırdı.

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