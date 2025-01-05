Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 ile Geçti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında büyük bir heyecana sahne olan Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı, sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ilk yarısı, her iki takımın da etkili oyunuyla dikkat çekti.

İlk Yarıda Dikkat Çeken Anlar

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Fenerbahçe, 5. dakikada gole yaklaşarak umutlandı. Fred'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri, sol çaprazdan ceza sahasına girmeyi başardı ama vuruşu kale direğine çarparak auta gitti.

Beraberlik arayışları içinde geçen ilk dakikalarda, 11. dakikada Tadic'in paslarıyla Dzeko ve Kostic'in çabaları, gol için yeterli olmayarak dışarı gitti. Ancak, 17. dakikada Fenerbahçe, Kamil Ahmet Çörekçi'nin hatasında Tadic ile öne geçti. Dzeko'nun pası sonrası En-Nesyri, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

24. dakikada Fenerbahçe'nin baskısı devam etti fakat Erce kaleyi koruyan isim olarak dikkat çekti ve Dzeko'nun kafa vuruşunu da kurtardı. 33. dakikada ise Hatayspor, Diack'ın pasıyla Boutobba sayesinde skoru eşitledi: 1-1.

Maçın son anlarında, 45+1. dakikada Tadic'in ortasında Aboubakar, kalecinin önünde etkili bir vuruş yapamadı. Ancak, 45+5. dakikada sahneye çıkan En-Nesyri, Kostic'in ortasında kafa vuruşu ile durumu 2-1'e getirerek ilk yarıyı Fenerbahçe'nin lehine tamamladı.

Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-1 önde kapatırken, ikinci yarıda neler olacağı merakla bekleniyor.