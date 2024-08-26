Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: "Rizespor iyi bir takım"

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörü José Mourinho, Rizespor'un aslında iyi bir takım olduğunu vurguladı.

Mourinho'nun Açıklamaları

Mourinho, düzenlenen basın toplantısında, "Bugün Rizespor'u 'iyi değilmiş' gibi gösterdik, fakat aslında iyi bir takım. Daha önceki maçlarını dikkatlice analiz ettim ve onların oyun kurma, baskı yapma ve geçişlerinde yüksek bir kaliteye sahip olduklarını gördüm," şeklinde konuştu.

Fred'in Dönüşü

Fred'in sakatlıktan dönüşüne de değinen Mourinho, "Fred'in geri dönmesi, Szymanski'yi farklı bir pozisyonda oynatabilmemizi sağladı. Bugün tüm oyuncularımız çok iyi performans sergiledi. Erken bulduğumuz goller sayesinde maçın sonunu getirdik," ifadelerini kullandı.

Hakem Hatası ve VAR Sorunu

Karşılaşmanın ilk yarısında Fred'in penaltı beklediği pozisyonla ilgili gelen soruya Mourinho, "Bu, bir hakem hatasıydı. VAR'ın verdiği karar kesinlikle yanlıştı. İlk yarıda skoru 1-0 yapmayı başarmıştık," cevabını verdi. Ayrıca, maçta bazı standartların farklı olduğuna da dikkat çekti.

Mourinho, "Özellikle 2 net penaltı pozisyonu olduğunu düşündüm," diyerek hakemin cezalandırmaları konusunda endişelerini dile getirdi. Ancak, takımının iyi bir iş çıkardığını belirterek, "Sonuçta, 3 puanı aldık," şeklinde konuştu.