Trendyol 1. Lig: Manisa FK 3-1 Vanspor FK — Diony iki penaltıyla galip
Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Manisa FK, evinde Vanspor FK’yı 3-1 mağlup etti. Maçın kilit isimleri Diony ve Ayberk Karapo olurken, Vanspor’un ilk golünü Regis kaydetti.
Maçtan dakikalar
22. dakikada ceza sahası dışından Jefferson’un sert şutunda top kaleci Vedat’ta kaldı.
30. dakikada Emir Bars’ın sol çaprazdan yaptığı ortada ceza sahası içinde Regis’in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
60. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Manisa FK’nın kazandığı penaltı atışında beyaz noktanın geçen Diony topu kaleci Çağlar’ın sağından filelere yolladı. 1-1
75. dakikada Manisa FK’nın kazandığı penaltı vuruşu sırasında hakemin VAR incelemesinin ardından Lucas Africo direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
77. dakikada penaltı atışını kullanan Diony, topu ağlara gönderdi. 2-1
80. dakikada Benrahou’nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Çağlar topu kurtardı.
87. dakikada sağ kanattan Diony’nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ayberk Karapo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1
Detaylar ve 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Enes Biroğlu
Manisa FK: Vedat, Ayberk, Herelle, Yasin (Ada dk. 90), Umut, Cissokho (Benrahou dk. 49), Lindseth, Toure, Adekanye (Muhammed Kiprit dk. 80), Yusuf (Osman dk. 89), Diony
Yedekler: Sarp, Oğuzhan, Umut Can, Yunus Emre Dursun, Ahmet, Emre, Enes
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Vanspor FK: Çağlar, Ensar, Lucas, Naby, Emir Bars, Regis (Medeni dk. 71), Jevsanek (Erdem dk. 71), Mehmet Özcan (Anestis dk. 84), Jefferson, Batuhan (Bekir dk. 64), Cedric
Yedekler: Traore, Anıl, Hasan, Abdulsamed, Güvenç, Soran
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Diony (dk. 60 pen. ve dk. 77 pen.), Ayberk Karapo (dk. 87) (Manisa FK), Regis (dk. 30) (Vanspor FK)
Kırmızı Kart: Lucas Africo (dk. 75) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Cissokho, Ayberk Karapo (Manisa FK); Jevsenak, Nogueria, Cedric, Muhammed Ensar (Vanspor FK)
TRENDYOL 1. LİG’İN 16. HAFTASINDA KENDİ EVİNDE İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK’YI AĞIRLAYAN MANİSA FK, İLK YARISINI 1-0 GERİDE TAMAMLADIĞI KARŞILAŞMADAN 3-1 GALİP AYRILARAK 3 PUANIN SAHİBİ OLDU.