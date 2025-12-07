Trendyol 1. Lig: Manisa FK 3-1 Vanspor FK — Diony iki penaltıyla galip

Manisa FK, 16. haftada Vanspor FK'yı 3-1 yendi. Diony iki penaltıdan gol attı, Ayberk Karapo maçı sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 18:25
Trendyol 1. Lig: Manisa FK 3-1 Vanspor FK — Diony iki penaltıyla galip

Trendyol 1. Lig: Manisa FK 3-1 Vanspor FK — Diony iki penaltıyla galip

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Manisa FK, evinde Vanspor FK’yı 3-1 mağlup etti. Maçın kilit isimleri Diony ve Ayberk Karapo olurken, Vanspor’un ilk golünü Regis kaydetti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada ceza sahası dışından Jefferson’un sert şutunda top kaleci Vedat’ta kaldı.

30. dakikada Emir Bars’ın sol çaprazdan yaptığı ortada ceza sahası içinde Regis’in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

60. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Manisa FK’nın kazandığı penaltı atışında beyaz noktanın geçen Diony topu kaleci Çağlar’ın sağından filelere yolladı. 1-1

75. dakikada Manisa FK’nın kazandığı penaltı vuruşu sırasında hakemin VAR incelemesinin ardından Lucas Africo direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

77. dakikada penaltı atışını kullanan Diony, topu ağlara gönderdi. 2-1

80. dakikada Benrahou’nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Çağlar topu kurtardı.

87. dakikada sağ kanattan Diony’nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ayberk Karapo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1

Detaylar ve 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Enes Biroğlu

Manisa FK: Vedat, Ayberk, Herelle, Yasin (Ada dk. 90), Umut, Cissokho (Benrahou dk. 49), Lindseth, Toure, Adekanye (Muhammed Kiprit dk. 80), Yusuf (Osman dk. 89), Diony

Yedekler: Sarp, Oğuzhan, Umut Can, Yunus Emre Dursun, Ahmet, Emre, Enes

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Vanspor FK: Çağlar, Ensar, Lucas, Naby, Emir Bars, Regis (Medeni dk. 71), Jevsanek (Erdem dk. 71), Mehmet Özcan (Anestis dk. 84), Jefferson, Batuhan (Bekir dk. 64), Cedric

Yedekler: Traore, Anıl, Hasan, Abdulsamed, Güvenç, Soran

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Diony (dk. 60 pen. ve dk. 77 pen.), Ayberk Karapo (dk. 87) (Manisa FK), Regis (dk. 30) (Vanspor FK)

Kırmızı Kart: Lucas Africo (dk. 75) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Cissokho, Ayberk Karapo (Manisa FK); Jevsenak, Nogueria, Cedric, Muhammed Ensar (Vanspor FK)

TRENDYOL 1. LİG’İN 16. HAFTASINDA KENDİ EVİNDE İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK’YI AĞIRLAYAN MANİSA FK, İLK...

TRENDYOL 1. LİG’İN 16. HAFTASINDA KENDİ EVİNDE İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK’YI AĞIRLAYAN MANİSA FK, İLK YARISINI 1-0 GERİDE TAMAMLADIĞI KARŞILAŞMADAN 3-1 GALİP AYRILARAK 3 PUANIN SAHİBİ OLDU.

TRENDYOL 1. LİG’İN 16. HAFTASINDA KENDİ EVİNDE İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK’YI AĞIRLAYAN MANİSA FK, İLK...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Manisa FK 3-1 Vanspor FK — Diony iki penaltıyla galip
2
Trendyol Süper Lig: Kocaelispor 0-0 Kasımpaşa — İlk Yarı Golsüz
3
Hakkarigücü 0-1 Yüksekova SK | Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
4
Malatya Yeşilyurtspor 1-0 Silifke Belediyespor — Nesine 3. Lig 2. Grup
5
Düzce Belediyesi Spor Akademisi 3-2 TVF Spor Lisesi | TVF Erkekler 1. Ligi
6
Volkan Demirel ayrıldı: 'Kararı dün aldım, takımı yalnız bırakmamak için açıklamadım'
7
Tepecikspor 2-0 Söğütspor - Tavşanlı'da Kritik Galibiyet

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi