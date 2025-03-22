Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde Play-Off'a Bir Adım Uzakta

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 30. hafta maçları tamamlandı. Yunan ekibi Olympiakos, liderliğini sürdürerek dikkat çekti.

Fenerbahçe Beko, Fransa ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaştı ve 91-82 mağlup oldu. Böylece sarı-lacivertlilerin, normal sezondaki 10. yenilgisi gerçekleşti. Ancak, Fenerbahçe hala 2. sıradaki yerini koruyor. Kalan 4 haftada 1 galibiyet alması durumunda, ilk 6 sırayı garantileyecek ve doğrudan play-off'a adını yazdıracak. Üstelik, kalan 4 maçın 3'ü İstanbul'da oynanacak.

Anadolu Efes ise Sırbistan'da büyük bir başarıya imza attı ve Partizan'ı 97-65 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 9. sıraya yükseldi ve play-in potasına girdi. Anadolu Efes, 6. sıradaki Kızılyıldız'ın sadece 1 galibiyet gerisinde bulunuyor.

Olympiakos, bu haftayı sürpriz bir yenilgiyle kapattı ve Kızılyıldız'a 81-73 mağlup oldu. Buna rağmen, liderliğini sürdürerek 22 galibiyet ve 8 yenilgiyle play-off’u garantileyen tek takım konumunda bulunuyor.

Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos AKTOR, ALBA Berlin karşısında son 6 dakikaya 69-77 geride girmesine rağmen muhteşem bir dönüş yaparak 91-81 galip geldi. Bu galibiyetle birlikte Panathinaikos, 19. galibiyetini alarak 3. sırada yer aldı. Milli oyuncu Cedi Osman ise sakatlanarak oyundan çıktı.

THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu için 4 takımın son 4 haftaya girmeden önce iddiası kalmadı. Bu takımlar LDLC ASVEL (Fransa), Maccabi Playtika (İsrail), Virtus Sagafredo Bologna (İtalya) ve ALBA Berlin (Almanya) olarak sıralanıyor.

Haftanın MVP'si ise TJ Shorts oldu. Paris Basketbol'un EA7 Emporio Armani'yi 92-79 yendiği maçta, 24 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla bu unvanı kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta sonuçları:

Paris Basketbol (Fransa) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 92-79

Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 73-81

Monaco (Fransa) - Fenerbahçe Beko: 91-82

Maccabi Playtika (İsrail) - Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 77-67

Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 112-89

Real Madrid (İspanya) - LDLC ASVEL (Fransa): 81-70

Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) - ALBA Berlin (Almanya): 91-81

Barcelona (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 82-70

Partizan (Sırbistan) - Anadolu Efes: 65-97

Puan durumu 30. hafta itibarıyla:

1. Olympiakos 30 22-8 54 2. Fenerbahçe Beko 30 20-10 50 3. Panathinaikos AKTOR 30 19-11 49 4. Monaco 30 18-12 48 5. Barcelona 30 17-13 45 6. Kızılyıldız 30 17-13 45 7. Paris Basketbol 30 17-13 45 8. Anadolu Efes 30 16-14 46 9. Real Madrid 30 16-14 46

THY Avrupa Ligi'nde sezonun son çift maç haftası önümüzdeki hafta başlayacak. Fenerbahçe Beko, 25 Mart Salı günü Paris Basketbol'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak play-off biletini bitime 3 hafta kala almayı hedefliyor. Anadolu Efes ise 26 Mart Çarşamba günü Baskonia ile karşılaşacak.