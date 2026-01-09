Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Öncesi Galatasaray Derbisi Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa öncesi son idmanıyla hazır

Can Bartu Tesisleri'nde tamamlanan hazırlıklar

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenman, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Sahada ise ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam eden idman; pas çalışmaları ve son olarak gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel programlarla son buldu.

Yeni transferler Fransız futbolcu Matteo Guendouzi ve kaleci Mert Günok, takımla ilk idmanlarına çıktı ve hazırlık sürecine dahil oldu.

Bu idmanla birlikte sarı-lacivertliler, Turkcell Süper Kupa finalinin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

