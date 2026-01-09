Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Öncesi Galatasaray Derbisi Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanla Turkcell Süper Kupa finali öncesi Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı; yeni transferler ilk kez takımla çalıştı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:47
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Öncesi Galatasaray Derbisi Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa öncesi son idmanıyla hazır

Can Bartu Tesisleri'nde tamamlanan hazırlıklar

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenman, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Sahada ise ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam eden idman; pas çalışmaları ve son olarak gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel programlarla son buldu.

Yeni transferler Fransız futbolcu Matteo Guendouzi ve kaleci Mert Günok, takımla ilk idmanlarına çıktı ve hazırlık sürecine dahil oldu.

Bu idmanla birlikte sarı-lacivertliler, Turkcell Süper Kupa finalinin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

FENERBAHÇE, TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİNDE YARIN ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA GALATASARAY İLE...

FENERBAHÇE, TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİNDE YARIN ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA GALATASARAY İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

FENERBAHÇE, TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİNDE YARIN ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA GALATASARAY İLE...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Öncesi Galatasaray Derbisi Hazırlıklarını Tamamladı
2
Düzce Korfbol Şampiyonu: Farabi Anadolu Lisesi
3
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2025'i Değerlendirdi, 2026'yı Planladı
4
Mame Thiam, Dicle'de Yenilediği Baltacı İlkokulu Öğrencileriyle Buluştu
5
Turkcell Süper Kupa Finali: Galatasaray - Fenerbahçe Yarın 20.30'da
6
Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu Namağlup Kayseri Şampiyonu
7
Fenerbahçe - Samsunspor Maçı VAR'ı Alper Çetin

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları