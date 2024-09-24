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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman detayları ve gelişmeler burada.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 13:07
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile Maç İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Union Saint-Gilloise ile 26 Eylül Perşembe günü oynayacağı maç için çalışmalarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Fenerbahçe'nin resmi kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, ardından iki grup halinde pas çalışmaları gerçekleştirdikten sonra, idmanlarını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladılar.

Son Hazırlıklar

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı öncesindeki son antrenmanını yarın yaparak hazırlıklarını sona erdirecek.

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