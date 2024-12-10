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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu Ağırlıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Maç Ülker Stadı'nda 18.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:03
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu Ağırlıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu Ağırlıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın Athletic Bilbao takımını konuk edecek. Müsabaka, Ülker Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını, aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak. Ayrıca, VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

Fenerbahçe'de 3 Eksik

Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ve sarı kart cezalısı Fred Rodrigues mücadelede forma giyemeyecek. Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer alması beklenmiyor. Bunun yanı sıra, UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da karşılaşmada olamayacak.

Çağlar Söyüncü Takıma Dönecek

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Athletic Bilbao müsabakasıyla takıma dönmesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Çağlar, Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda olacak.

UEFA Kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

  • Dominik Livakovic
  • İrfan Can Eğribayat
  • Ertuğrul Çetin
  • Samet Akaydin
  • Çağlar Söyüncü
  • Alexander Djiku
  • Rodrigo Becao
  • Bright Osayi-Samuel
  • Mert Müldür
  • Jayden Oosterwolde
  • İsmail Yüksek
  • Mert Hakan Yandaş
  • Fred
  • İrfan Can Kahveci
  • Sofyan Amrabat
  • Sebastian Szymanski
  • Dusan Tadic
  • Allan Saint-Maximin
  • Cengiz Ünder
  • Cenk Tosun
  • Youssef En-Nesyri
  • Edin Dzeko

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