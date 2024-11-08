Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a Yenildi

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar Mağlubiyeti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi. Tüm maç boyunca gösterilen mücadele, iki takımın gelecek için ne denli önemli olduğunu ortaya koydu.

Maçın Önemli Anları

56. dakikada, Tadic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dzeko, geriden gelen Saint-Maximin'e pasını verdi. Saint-Maximin'in penaltı noktasından yaptığı sert vuruşta savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

Maçta ilk gol 59. dakikada geldi. Sol kanatta bulunan Mijnans, ceza yayı üzerindeki Parrott’a pasını verdi. Parrott’un ortasıyla, Daal çaprazdan yerden vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Fenerbahçe, 61. dakikada penaltı kazandı. En-Nesyri'nin pasında topa hareketlenen Dzeko, de Wit’in müdahalesiyle yere düştü ve hakem John Beaton penaltı kararı verdi. Ancak 62. dakikada En-Nesyri'nin kullandığı penaltı, kaleci Owusu-Oduro tarafından iki hamlede kontrol edildi.

69. dakikada AZ Alkmaar, ikinci gole çok yaklaştı ancak Smit’in aşırtma vuruşu az farkla üstten dışarı gitti. Fenerbahçe, 70. dakikada Dzeko'nun ortasıyla En-Nesyri'nin kafa vuruşu sonucu eşitliği sağladı: 1-1.

75. dakikada AZ Alkmaar, Mijnans'ın pasıyla tekrar öne geçti. Smit, Çağlar Söyüncü’yü geçerek kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla takımına avantaj getirdi: 2-1.

87. dakikada, Smit’in pasıyla Kasius kaleci Livakovic’i geçip meşin yuvarlağı çaprazdan ağlarla buluşturdu: 3-1.

Sonuç olarak, maç 3-1 Hollanda temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.