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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile Berabere Kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalarak gruptaki son maçında puan aldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:57
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile Berabere Kaldı

Fenerbahçe ve Olimpik Lyon Maçından Detaylar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrıldı.

Gelişen Pozisyonlar

Maçın 62. dakikasında Lyon, etkili bir atak geliştirdi. Sol kanatta topla buluşan Mikautadze, ceza sahası içindeki Lacazette'e mükemmel bir pas aktardı. Lacazette'in göğsüyle indirdiği topa yaptığı vuruşta, kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere göndererek önemli bir kurtarış yaptı.

65. dakikada kazanılan serbest atışta, Benrahma'nın ceza yayı sağ çaprazından yaptığı vuruş, az farkla üstten auta gitti.

66. dakikada Djiku'nun pasında Tadic'den önce topu kapan Benrahma, bekletmeden pasını Cherki'ye aktardı. Cherki'nin sert şutunda, top İrfan Can Eğribayat'tan geri döndü ve Lacazette tarafından kafa ile tamamlandı fakat meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

83. dakikada Szymanski'nin pasında sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden ortasında ön direğe hareketlenen Dzeko'nun vuruşu, kaleci Perri tarafından yakın mesafeden engellendi.

88. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Benrahma'nın direk kaleye göndermiş olduğu topu İrfan Can Eğribayat, iki hamlede kontrol etti.

Müsabaka, 0-0 beraberlikle sona erdi.

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