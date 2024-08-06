Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında geride

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu

Lille - Fenerbahçe: 1 - 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kapsamında Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Lille ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, zorlu bir mücadele veriyor.

Maçın Önemli Anları

Maçın 8. dakikasında, sağ kanattan gelişen Lille atağında, Santos, ceza yayı üzerindeki takım arkadaşı Gomes'e pas gönderdi. Gomes'in gelişine yaptığı köşeye sert şutta, Fenerbahçe kalecisi Livakovic meşin yuvarlağı çelerek tehlikeyi önlemeye çalıştı.

Ancak, 12. dakikada Lille öne geçti. Santos'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top, Fenerbahçe savunmasındaki Oosterwolde'ye çarpıp ağlara gitti ve maçta durum 1-0 oldu.

27. dakikada Lille, ikinci golüne oldukça yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada, Çağlar kafa ile topu ceza sahası dışına gönderdi fakat Gomes'in sert şutu yine Livakovic tarafından köşeden çıkarıldı. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada Fenerbahçe eşitlik golüne çok yaklaştı. İsmail Yüksek'in presi sonrası kazandığı topla karşı karşıya kalan Dzeko, kaleci Chevalier ile karşı karşıya kaldı, ancak şutu kaleciden döndü ve savunma bu tehlikeyi önledi.

36. dakikada Lille, sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Cabella'nın arka direğe yaptığı ortada, Alexsandro kafa vuruşunu yaptı fakat Livakovic bu atışı da başarıyla kurtardı.

İlk yarının sonunda Lille, 1-0’lık avantajıyla soyunma odasına gitti.