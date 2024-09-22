Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, Hazırlıklara Hızla Devam Ediyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile 26 Eylül Perşembe günü yapacağı maç için hazırlıklara başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Antrenman
Sarı-lacivertli kulüp, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho eşliğinde gerçekleşen antrenmanda, başlangıç olarak salonda core çalışmaları yaptı.
Dinamik Hazırlık Süreci
İdmanın devamında futbolcular, sahada ısınma hareketleri, çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın finali ise dar alanda yapılan çift kale maçlarla yapıldı.
Fenerbahçe, yarınki antrenmanında Union Saint-Gilloise maçının hazırlıklarına devam edecek.