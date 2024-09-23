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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:46
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Avrupa Ligi için hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında karşılaşacağı Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. 26 Eylül Perşembe günü ev sahibi olarak sahasında mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekip, idmanlarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan resmi açıklamalara göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, takımın teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın başlangıcı; salon çalışmalarına yönelikti. Futbolcular, ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları üzerine yoğunlaştı.

İdmanın son kısmında ise, pas çalışmaları ve dar alan içinde yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Bu hazırlıkların, takıma hem fiziksel olarak hem de stratejik olarak büyük katkı sağladığı düşünülüyor.

Sıradaki Çalışmalar

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçına yönelik hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. Takım, zorlu karşılaşma öncesinde tüm gücünü toplayarak sahaya çıkmayı hedefliyor.

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