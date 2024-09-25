Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise Maçına Hazırlıklar Başladı

Fenerbahçe'yle Kritik Mücadele Öncesi Açıklamalar

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Sebastien Pocognoli, takımın gol atma hedefini vurguladı.

Değişen Dinamikler ve Hedefler

Ülker Stadı'ndaki toplantıya katılan Pocognoli, geçen yıl Fenerbahçe ile oynadıkları UEFA Konferans Ligi maçlarını analiz ettiklerini belirtti. Fenerbahçe’nin bu sezonki performansını övgüyle değerlendiren Pocognoli, "Geçen sene göre çok daha kaliteli bir takım durumundalar. Bu sezonki değişimleri gözlemledik," ifadelerini kullandı.

Pocognoli, takımın hazırlıklarına ve maçın önemine odaklandıklarını belirterek, "Amacımız gol atmak ve yarın sonucu göreceğiz. Deplasmanda oynamanın bizim için bir farkı yok. Kendi oyunumuza konsantre olacağız," dedi.

Deneyimli Takım Kaptanı Yorumu

Basın toplantısında Pocognoli'ye eşlik eden Anthony Moris, Fenerbahçe'nin boş kadrosunu koruduğunu ve önceki maçlardaki deneyimlerinden ders aldıklarını aktardı. Moris, "Sahamızda yaşadığımız mağlubiyeti hatırlıyoruz. Bu kez daha gerçekçi bir tavır ortaya koyacağımızı düşünüyoruz," dedi.

Moris, 3 yıl önce birlikte oynadığı antrenörüne olan güvenini de dile getirerek, "Daha önce nasıl ona güvendiysam, bugün de güveniyorum," ifadesini kullandı.

Pocognoli'nin Heyecanı

Pocognoli, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho gibi ünlü bir isimle karşılaşacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. "Mourinho, başarıdan başka bir şey kabul etmeyen bir teknik adam. Yarın maç sonrasında durumu göreceğiz," şeklinde konuştu.

Union Saint-Gilloise teknik direktörü Sebastien Pocognoli (solda) ve takım kaptanı kaleci Anthony Moris (sağda) UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında, Fenerbahçe'ye konuk olacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Union Saint-Gilloise teknik direktörü Sebastien Pocognoli (solda) ve takım kaptanı kaleci Anthony Moris (sağda) UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında, Fenerbahçe'ye konuk olacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Union Saint-Gilloise teknik direktörü Sebastien Pocognoli (solda) ve takım kaptanı kaleci Anthony Moris (sağda) UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında, Fenerbahçe'ye konuk olacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Union Saint-Gilloise teknik direktörü Sebastien Pocognoli (solda) ve takım kaptanı kaleci Anthony Moris (sağda) UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında, Fenerbahçe'ye konuk olacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Union Saint-Gilloise teknik direktörü Sebastien Pocognoli (solda) ve takım kaptanı kaleci Anthony Moris (sağda) UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında, Fenerbahçe'ye konuk olacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Union Saint-Gilloise teknik direktörü Sebastien Pocognoli (solda) ve takım kaptanı kaleci Anthony Moris (sağda) UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında, Fenerbahçe'ye konuk olacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.