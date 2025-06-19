Fenerbahçe ve Adidas'tan Tarihi Sponsorluk Anlaşması

Fenerbahçe, Adidas ile Anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, geleceğe yönelik büyük bir adım atarak Adidas ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticisi Esin Güral Argat, Adidas Gelişmekte Olan Ülkeler Sorumlu Başkanı Dave Thomas ve Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay katıldı.

Ali Koç’tan Açıklamalar

Başkan Ali Koç, anlaşmanın önemine dikkat çekerek, "Bu anlaşma, Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasıdır. Yıllar sonra Fenerbahçe ile Adidas yeniden bir araya geldi. Tüm branşlarda takımlarımız, Adidas tarafından özel tasarlanan formalarla sahada yer alacak," dedi.

Koç, 5 yıllık anlaşmanın hem kulübün hem de Adidas için kârlı olacağını vurguladı. "Fenerbahçe formasının olduğu her yerde milyonlarca yüreğin inancı var," diyen Koç, yeni formaların 1 Temmuz'dan itibaren belirli yerlerde, 2 Temmuz'dan itibaren ise tüm Fenerium mağazalarında satışa sunulacağını aktardı.

Esin Güral Argat ve Hakan Atalay’ın Yorumları

Esin Güral Argat, "Fenerbahçe Kulübü olarak tarihte yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşıyoruz. Nice zaferleri birlikte yaşayacağımız Adidas ile aynı hedeflerde buluşuyoruz," dedi.

Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay ise, "Fenerbahçe ile yeni bir döneme giriyoruz. Bu, tasarım, kültür ve tutkunun buluştuğu bir yolculuk olacak. Aynı anda 3 farklı branşta bir spor kulübünü desteklemek bizim için büyük bir onur," şeklinde konuştu.

Etkinlik Destanı

Konuşmaların ardından imzalar atılarak, etkinlik fotoğraf çekimiyle son buldu. Adidas ve Fenerbahçe'nin bu iş birliği, tarihin en köklü spor kültürlerini yeniden bir araya getirmenin mutluluğunu taşıyor.

Fenerbahçe ile Adidas firması arasında forma sponsorluğu anlaşması gerçekleştirildi. Ülker Stadı'nda düzenlenen törene katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile Adidas firması arasında forma sponsorluğu anlaşması gerçekleştirildi. Ülker Stadı'nda düzenlenen törene katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.