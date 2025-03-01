Fenerbahçe ve Antalyaspor'un 58. Randevusu: Sarı-lacivertliler Üstün Konumda

Fenerbahçe ile Antalyaspor Lig Tarihinde 58. Kez Karşı Karşıya

Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'deki mücadelesinde Onvo Antalyaspor ile yarın 58. kez karşılaşacak. İki takımın bugüne kadar oynadığı 57 lig karşılaşmasında, Fenerbahçe 38 kez galibiyet ile sahadan ayrılırken, 11 maç beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor ise Fenerbahçe’ye karşı yalnızca 8 galibiyet elde edebildi.

İstanbul'daki Rekorlar

Fenerbahçe, Antalyaspor ile evinde bugüne kadar 28 karşılaşma oynadı. Bu maçların 23’ünü kazanan sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine sadece 3 maçta 3 puan verdi. İki maç sonucunda ise berabere kaldı. Fenerbahçe bu maçlarda 64 gol atarken, Antalyaspor 22 golle yanıt verdi.

Rekabetteki En Farklı Galibiyetler

Fenerbahçe, rekabet tarihinde en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda kendi sahasında 5-0'lık skorla elde etti. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki en büyük galibiyetlerini 4-2 (5 Şubat 2016) ve 3-1 (29 Ekim 2012) ile aldı. İki ekip arasındaki en gollü maç ise 30 Aralık 1984'te 4-3'lük Fenerbahçe galibiyeti ile sona erdi.

Fenerbahçe'nin Son 10 Maçta Üstünlüğü

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada, Fenerbahçe galip gelerek rakibine boyun eğmedi. Bu dönemde sarı-lacivertli ekip, 7 galibiyet aldı ve 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 19 gol atarken, kalelerinde yalnızca 8 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da 1-0'lık skorla elde etti.

Son 5 Maçta Takvim

Fenerbahçe, ligde Antalyaspor ile oynadığı son 5 maçı da kazandı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 11 gol attı ve kalesinde 3 gol gördü.