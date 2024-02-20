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Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'e 5 isimle damga vurdu

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi açıkladı! Süper ligin en değerli 5 ismi hangileri? İşte cevabı...

Yayın Tarihi: 20.02.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 01:00
Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'e 5 isimle damga vurdu

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi Trendyol Süper Lig'in 25 yaş altı oyuncularını değerlendirdi ve en değerli beş genç yıldızı açıkladı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcuların ön plana çıktığı bu liste, Türk futbolseverleri heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Ferdi Kadıoğlu, CIES'in tahmini transfer değerine göre Süper Lig'in en değerli 25 yaş altı futbolcusu olarak zirveye oturdu. Bu sezon gösterdiği etkileyici performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Kadıoğlu, 20.9 milyon Euro'luk tahmini transfer bedeliyle dikkat çekti.

süper ligin en pahalı oyuncuları

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski ise 20.8 milyon Euro ile ikinci sırayı elde etti. Sarı-lacivertli formayla 39 resmi maçta gösterdiği 12 gol ve 13 asistle taraftarların gönlünde taht kuran genç oyuncu, Türk futboluna büyük bir enerji katıyor.

süper ligin en pahalı oyuncuları

Listede üçüncü sırayı ise Brezilyalı futbolcu Tete Martins aldı. Sezon başında beklentilerin altında kalan ancak son dönemdeki yükselen performansıyla alkış toplayan Martins, 16.7 milyon Euro ile dikkat çekti.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ise sırasıyla 16.5 milyon Euro ve 13.8 milyon Euro'luk tahmini transfer değerleriyle listede kendilerine yer buldular.

Bu listeye damgasını vuran Fenerbahçe ve Galatasaraylı genç yetenekler, Türk futbolunun geleceği adına umut vaat ediyor. Futbolseverler, bu yetenekli oyuncuların kariyerlerini yakından takip ederek Türk futboluna yeni zaferler kazandırmasını bekliyor.

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