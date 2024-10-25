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Fenerbahçe ve Manchester United Avrupa Ligi'nde Berabere Kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Maçta önemli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 00:01
Fenerbahçe ve Manchester United Avrupa Ligi'nde Berabere Kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beraberlik Aldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Maçın 49. dakikasında, Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye mükemmel bir ortalama yaptı. En-Nesyri, yakın mesafeden kafa vuruşuyla topu ağlara göndermeyi başardı ve durumu 1-1'e getirdi.

57. dakikada, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, rakip ceza sahasında Osayi-Samuel'in düşürülmesine itiraz ettiği için kırmızı kart gördü. Hakem Clement Turpin, Mourinho'yu oyun alanının dışına gönderdi.

68. dakikada ise Garnacho, sol kanatta topla buluştu ve ceza sahası dışındaki Mazraoui'ye pasını verdi. Mazraoui, uzaktan sert bir şut çekti, ancak kaleci Livakovic topu kornere göndermeyi başardı.

Sonuç olarak, mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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