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Fenerbahçe ve Manchester United Karşı Karşıya

Fenerbahçe, Manchester United ile Ülker Stadyumu'nda heyecan dolu bir maça çıkıyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 20:49
Fenerbahçe ve Manchester United Karşı Karşıya

Fenerbahçe - Manchester United Maçı Detayları

Fenerbahçe, futbol dünyasının devlerinden Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Maç, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Maç Hakemleri

Maçın yönetimini Fransa'dan hakem triosu üstlenecek. Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages.

Fenerbahçe'nin 11'i

Ev sahibi ekip Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı 11 şu şekilde: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Manchester United'ın 11'i

İngiliz temsilcisi Manchester United ise şu 11 ile mücadele edecek: Onana, Dalot, De Ligt, Lindelöf, Martinez, Ugarte, Eriksen, Rashford, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee.

Her iki takımın da galibiyet için mücadele edeceği bu karşılaşma, futbol severler için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olacak.

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