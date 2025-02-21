Fenerbahçe ve Rangers, 23,5 Yıl Aradan Sonra Yeniden Karşılaşıyor

Fenerbahçe, 23,5 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile karşılaşacak. İki ekip daha önce 2001-2002 sezonunda eşleşmişti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 20:04
Fenerbahçe ve Rangers, 23,5 Yıl Aradan Sonra Yeniden Karşılaşıyor

Fenerbahçe ile Rangers Tekrar Karşı Karşıya

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç temsilcisi Rangers ile 23,5 yıl aradan sonra yeniden mücadele edecek.

Bu karşılaşma, sarı-lacivertli ekip ile İskoçya'nın köklü takımlarından Rangers'ın Avrupa kupalarında ikinci kez karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor. İki takım, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda daha önce eşleşmişti.

O dönem, İskoçya'nın Glasgow kentinde 8 Ağustos 2001'de oynanan ilk maç golsüz eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 22 Ağustos 2001'de Kadıköy'deki rövanşta Haim Revivo ve Serhat Akın'ın golleriyle 2-1 galip gelip "Devler Ligi"nde grup aşamasına yükselmeyi başarmıştı.

Şimdi, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 23,5 yıl sonra karşılaşacağı Rangers'ı yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmayı hedefliyor.

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