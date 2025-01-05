Fenerbahçe'ye Karşı Talihsiz Mağlubiyet: Yılmaz Bal Açıklamalarda Bulundu

Yılmaz Bal: "Maçın Kırılma Anı Talihsiz Gol"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek sahadan eli boş ayrılan Atakaş Hatayspor'un teknik sorumlusü Yılmaz Bal, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Taktiksel Oynadık, Talihsiz Gol Yedik

Bal, karşılaşmada Fenerbahçe'yi hataya zorlayarak pozisyon bulmayı amaçladıklarını belirtti. İlk yarı istatistiklerinde Fenerbahçe'nin üstün göründüğünü, ancak taktiksel anlamda oyunlarını daraltarak başarılı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Talihsiz bir gol yedik, bu bizim için maçın kırılma anıydı. Oyuncularım gole iyi tepki verdi ve sonrasında biz de bir gol bulduk." diye konuşan Bal, özellikle 75. dakikadan sonra puan alabilecek bir görüntüde olduklarını vurguladı.

Sakatlıklar ve Cezalı Oyuncular Etkili Oldu

Bal, sahada 5 cezalı ve 5 sakat oyuncunun olmasının takım üzerinde yarattığı zorluğa dikkat çekti. Bu durumun üstesinden gelmek için altyapıdan gelen 5 yeni oyuncuyla maça çıktıklarının altını çizdi.

Sonuç olarak, Bal, puan alamadıkları için üzgün olduklarını, ancak mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti.