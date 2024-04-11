Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da hükmen mağlubiyet ve para cezasını PFDK resmen duyurdu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçını terk etmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve sarı-lacivertli takıma 4 milyon lira para cezası verilmesine karar verdi.

Ayrıca, Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci'ye de 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası uygulandı.

Bu kararın ardından Galatasaray, 7. kez Süper Kupa'nın sahibi oldu ve toplamda 17. kez kupayı müzesine götürmüş oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yapmış olduğu açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (FDT'nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT'nin 35/1. Maddesi uyarınca 4.000.000,00-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ'nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."