Fenerbahçe'ye transfer olan Çağlar Söyüncü'den iddialı açıklamalar

Çağlar Söyüncü: Fenerbahçe'ye Dönüş ve Şampiyonluk Hayali

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe TV'nin 'Günün Röportajı' programına konuk olarak, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına Bitexen Antalyaspor karşısında çıkmanın heyecanını paylaştı. Yapılan transfer süreci, kendi performansı, takımdaki rekabet ve şampiyonluk hedefi hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Çağlar, taraftarlara da teşekkürlerini iletti.

Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından ilk kez sahaya çıkarak galibiyetle ayrıldıkları Antalyaspor maçını değerlendiren Çağlar, performansıyla ilgili olarak eksiklerini çalışarak geliştireceğini ifade etti. Aynı zamanda, Türkiye'ye dönmek ve Fenerbahçe'ye katılmak için zorlu bir süreç yaşadığını belirten Çağlar, transferin tamamlanmasının kendisine verdiği mutlulukla sahada daha rahat hareket ettiğini vurguladı.

Forma rekabetine değinen Çağlar Söyüncü, takımdaki rekabetin kendilerini mutlu sona ulaştıracağına inandığını söyledi. Tecrübeli futbolcularla oynamanın bir şans olduğunu belirten Çağlar, takım içindeki birlik ve aile ortamının başarıya giden yolda önemli bir etken olduğunu ifade etti.

Transfer sürecindeki en büyük etkenin sezon sonu yaşayacakları şampiyonluk hayalleri olduğunu belirten Çağlar Söyüncü, hedeflerinin büyük olduğunu ve önlerindeki 4 kupa için mücadele edeceklerine inandığını dile getirdi. Taraftarlara teşekkür eden Çağlar, onların desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti ve her maçlarını bir final olarak gördüklerini ifade etti.