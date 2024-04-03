Fenerbahçe Yönetimi, Süper Kupa Finali için net tavır aldı

Fenerbahçe'nin yönetim kurulu, kongre sonrası gerçekleştirdiği toplantıda kritik konuları masaya yatırdı. Toplantıda, kongrede verilen yetkiler ve Süper Kupa finaline dair alınacak kararlar özellikle üzerinde duruldu. Sarı lacivertli ekip, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak ilettiği mesajda, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanması durumunda sahaya çıkmayacağını belirtti. Bu kararın alınmasının ardından gözler, TFF'nin maçın hakemi konusunda vereceği karara çevrildi.

Fenerbahçe'nin Kongre Kararları ve Alınan Yetkiler

Fenerbahçe'nin kongresinde alınan kararlar ve mevcut yönetim kuruluna verilen yetkiler şu şekilde sıralandı:

Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmama veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılma.

Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılma.

Türkiye'de futbol faaliyetleriyle ilgili kararlardan bağımsız olarak, her halükarda yurt dışında yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirleme ve uygulama.

Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği noktada UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunma.