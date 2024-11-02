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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde toplandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:13
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Fenerbahçe YDK Toplantısı Başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, Kalamış'ta yer alan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve diğer YDK üyeleri katılım gösterdi.

Açılış Konuşması

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mosturoğlu'nun yaptığı açılış konuşmasıyla devam etti. Mosturoğlu, YDK olarak Ali Koç ve yönetim kuruluna detaylı bir rapor sunduklarını ifade etti.

Gündem Değerlendirmesi

Mosturoğlu, gündeme dair bazı açıklamalarda bulunarak, "İçinde bulunduğumuz futbol sezonunda saha içinde olduğu kadar saha dışında da mücadele etmemiz gerekiyor. Dünya çapında bir teknik direktörümüz ve önemli futbolcularımız var. Lig uzun bir sezon. Sabrımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa kusursuz olmalıdır" dedi.

Hakem Hataları Üzerine Vurgular

Hakem hatalarının futbolun her köşesinde yaşandığını belirten Mosturoğlu, "Ancak bu hatalar belli kulüplerin aleyhine oluyorsa bunun makul bir izahı olamaz. Futbol iklimi yıllar içinde kirlenmiştir. Adil olmayan hakem kararlarıyla şampiyonlar ilan edilmiştir" şeklinde konuştu.

VAR Uygulamaları ve Güvensizlik Sorunu

Mosturoğlu, VAR teknolojisinin beklentileri karşılayamadığını belirterek, "Sahadaki hakem hataları, VAR'ın hatalarıyla birleşmiştir. Futboldaki güvensizlik unsuru yabancı VAR uygulamasıyla giderilmelidir" ifadelerini kullandı.

Takıma Destek Mesajı

Yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan futbol A takımına başarı dileklerini ileten Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefinin devam ettiğini vurguladı.

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