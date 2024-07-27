Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısında Ali Koç'un Açıklamaları

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan yüksek divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın, kulübün vizyonuna öncülük ettiğini vurgulayarak, bu durumun ne kadar kıymetli olduğunu belirtti.

Olimpiyat Başarıları ve Sporculara Destek

Toplantıda konuşan Koç, olimpiyatlarda elde edilen başarılar nedeniyle gururlu olduklarını ifade ederek, tüm sporculara başarı diledi. Ayrıca, bu başarıların arkasındaki kulüpleri ve medya mensuplarını da teşekkürle andı.

Amatör Sporlar ve Yönetim Vizyonu

Amatör sporlara yapılan yatırımların önemine değinen Koç, Yıldırım'ın yaptığı yatırımların devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. “Fenerbahçe kazanır” söylemi ile ilişkilendirdiği süreçte, enerjiyi rekabete yönlendirmek gerektiğinin altını çizdi.

Federasyon Seçimlerinin Önemi

Federasyon seçimleri hakkında da konuşan Ali Koç, “Adalet ve rekabetin sağlandığı bir ortamda Fenerbahçe'nin büyük destek vereceğini” belirtti. Eski yönetimin hatalarını hatırlatarak yeni yönetimin daha işlevsel olmasını umduğunu ifade etti.

Gelenin ve Gideni Aratması

Yüksek Divan Kurulu üyesinin “Gelen gideni aratır mı?” söylemine yanıt veren Koç, değişimin rekabetsiz bir yapıyı geride bıraktığını belirtti. TFF'nin yeni yönetimi hakkında ise, söylemlerden ziyade eylemlerin önemli olduğuna dikkat çekti.

Taraftar Buluşmaları ve İletişim

Toplantıda, kulüp içindeki iletişimin önemine vurgu yapan Koç, Bodrum'da yapılacak olası bir taraftar buluşması hakkında bilgi verdi. “Her türlü etkinliğe katılmaya hazırız” diyerek bir kez daha taraftarla bütünleşme vurgusu yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşma yaptı.