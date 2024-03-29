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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi İlker Başbuğ'dan flaş açıklamalar: "İkinci sınav bekliyor!"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi İlker Başbuğ, divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Başbuğ, 3 Temmuz 2011'de yaşanan "Fetö kumpası"na atıfta bulunarak Fenerbahçe'nin bir kez daha "sınav"la karşı karşıya olduğunu savundu.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 21:10
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi İlker Başbuğ'dan flaş açıklamalar: "İkinci sınav bekliyor!"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi İlker Başbuğ, divan kurulu toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başbuğ'un konuşmasında öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"Şimdi bizi ikinci sınav bekliyor. 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe Kulübü, Fetö kumpasıyla karşı karşıya kaldı ve bu süreç uzun sürdü. Sonuçlarını bugünlerde alıyoruz. Fenerbahçe'ye yapılan kumpastan sonra bir yığın kumpaslar yaşadık. O günleri yaşayan biri olarak bu kumpaslar sürecinde ayakta tek bir kurum kaldı, o da Fenerbahçe Spor Kulübü. Taraftarıyla, kulüp başkanıyla dimdik ayakta kaldı ve mücadele etti. O zaman mücadeleye inanmayanlar vardı ama bugün biz haklı çıktık. Son Trabzonspor maçıyla bardak taştı. Nasıl Fetö kumpasından Fenerbahçeliler başarılı bir sınav verdiyse şimdi bizi ikinci sınav bekliyor."

"2 Nisan'da belirtilen saatte stadta olunuz. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacak. Bundan şüphem yok. Ama mutlaka bir şeyler yapılmalı. Bu saatten sonra sessiz kalınamaz. Birinci çağrım, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri, hepiniz 2 Nisan'da belirtilen saatte stadyumda olunuz. İkinci çağrım ise şu; kulüp üyeleri olarak o gün kayıtsız şartsız Fenerbahçe Başkanı ve yönetim kuruluna karar alma yetkisi veriniz. Yönetim kurulumuz kesinlikle aklı kullanarak, özellikle TFF'den neler istediğini ve neler istemediğini teker teker tespit etmeli. Hepimiz arkanızdayız! Ne karar alırsanız yanınızdayız bundan en ufak şüpheniz olmasın."

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