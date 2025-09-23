Fenerbahçe Zagreb'e geldi — Dinamo Zagreb maçı öncesi kafile Hırvatistan'da

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynayacağı maç için Zagreb'e geldi; taraftar karşıladı, Mert Hakan Yandaş da kafilede yer aldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 20:57
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta | Deplasman hazırlığı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Zagreb'e geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla şehre ulaşan sarı-lacivertli kafileyi burada bir grup taraftar karşıladı. Futbolcular, kendilerini karşılayan taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

UEFA listesinde bulunmayan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş da zorlu deplasmanda arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Kafilede yeni yönetimden Ertan Torunoğulları, Murat Salar ve Eren Ergen de yer aldı.

Fenerbahçe kafilesi, otobüslerle konaklayacakları otele hareket etti.

