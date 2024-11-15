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Fenerbahçe, Zenit'e Hazırlık Maçında Yedeklerle Çıktı

Fenerbahçe, Zenit ile oynadığı hazırlık maçında yedek ağırlıklı kadro tercih etti. 3-5-2 formasyonu ve altyapı oyuncuları öne çıktı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 20:23
Fenerbahçe, Zenit'e Hazırlık Maçında Yedeklerle Çıktı

Fenerbahçe, Zenit'e Hazırlık Maçında Yedeklerle Çıktı

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaştı. Teknik direktör Jose Mourinho, Zenit karşısında yedek ağırlıklı bir kadro tercih etti. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen karşılaşmada, İrfan Can Eğribayat kaleyi korurken, savunma üçlüsü olarak Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek ve Levent Mercan

Öne Çıkan İsimler ve Formasyon

Orta sahada Oğuz Aydın sağda, Filip Kostic solda görev alırken; göbekte Bartuğ Elmaz, Zeki Dursun ve Fred Rodrigues yer aldı. Gol yollarında ise Dusan Tadic ve Cenk Tosun şans buldu.

Fenerbahçe'de yedek soyunan isimler arasında Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Muharrem Çizgili, Metehan Kurt, Şükür Toğrak, Mustafa Sezai Gülmez, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı, Yiğit Emir Ekiz ve Mert Hakan Yandaş bulunuyor.

Altyapı Oyuncuları Öne Çıkıyor

Fenerbahçe'de, hazırlık maçı kadrosunun büyük bir kısmı altyapı oyuncularından oluştu. Yedek kulübesinde yer alan kaleciler Osman Ertuğrul Çetin ve Engin Can Biterge ile birlikte Metehan Kurt, Muharrem Çizgili, Mustafa Sezai Gülmez, Şükür Toğrak, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı ve Yiğit Emir Ekiz de görev bekliyor.

Sonuç olarak, Fenerbahçe, Zenit karşısında gösterdiği performans ile genç oyuncuların fırsat bulduğu bir hazırlık maçı geçirdi. Jose Mourinho'nun 3-5-2 formasyonu ile sahaya çıkması, takımın geleceği için umut verici bir adım oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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