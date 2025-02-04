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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı Ağırlıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Maç, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:27
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı Ağırlıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı Ağırlıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında yarın Erzurumspor FK'yi konuk ediyor. Müsabaka, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

İlk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan biri olarak dikkat çekiyor. Diğer yandan, Erzurumspor FK gruptaki ilk karşılaşmasında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenildi ve henüz puanı bulunmuyor.

Kadroda Rotasyon Bekleniyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek amacıyla Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercih edecek. Bu kapsamda, lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların yarınki mücadelede ilk 11'de yer alması bekleniyor.

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