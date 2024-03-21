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Fenerbahçeli Djiku'dan maç sonrası Sky Sports konuştu: "Taraftarların sahaya girmesi tehlikeliydi"

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etmelerinin ardından yaşanan olayları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 22:07
Fenerbahçeli Djiku'dan maç sonrası Sky Sports konuştu: "Taraftarların sahaya girmesi tehlikeliydi"

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Alexander Djiku, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili endişelerini paylaştı. İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports'a konuşan 29 yaşındaki Ganalı futbolcu, taraftarların sahaya girmesiyle ilgili yaşadıkları korkuyu dile getirdi. "Hayatlarımızdan endişe duyuyorduk, çünkü bir taraftar savaşmaya hazır olduğunda ne olacağını asla bilemezsiniz. Ben, takım arkadaşım Livakovic ve diğerlerinin aksine darbe almadığım için şanslıydım." şeklinde konuştu.

Maçın ikinci yarısında taraftarların sahaya su şişesi, bozuk para ve sis bombası attığını belirten Djiku, "Anonslar yapıldı, hakem ve Trabzonsporlu oyuncular maçın durmaması için defalarca taraftarlardan sakin olmalarını istedi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte her maçta yaptığımız gibi saha ortasında galibiyeti kutladık. Taraftarların sahaya girdiğini gördük, birkaç saniye içinde yüzlerce insan bize doğru geliyordu. Görevlilerin tavsiyesi ve Trabzonsporlu oyuncuların yardımıyla hepimiz aynı anda içeri girdik. Her şey çok hızlı gelişti. Bazı takım arkadaşlarımın hayatlarını kurtarmak için kendilerini savunmaktan başka çareleri yoktu." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Fransa ve Türkiye'de birçok kabul edilemez olaya şahit olduğunu belirten Djiku, "Eşim ve iki çocuğumla Türkiye'de mutlu bir hayatım var. Olağanüstü bir yaşam standardına sahip çok güvenli bir ülke. İnsanlar açık fikirli ve çok misafirperver, bu da benim için burayı Avrupa'nın en iyi başkentlerinden biri yapıyor, Londra ile aynı seviyede." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleştiklerini belirten Djiku, "Yarı finalde İngiltere'nin en iyi futbolunu oynayan Aston Villa ile karşılaşmayı umuyoruz." şeklinde konuştu.

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